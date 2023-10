Autotrasportatori Trento, 'Austria continua a prenderci in giro'

"Martedì nel primo pomeriggio sull'A22 c'era una colonna di 110 km: da San Michele al valico del Brennero in direzione nord era tutto bloccato. L'Austria continua a prenderci in giro e nessuno fa nulla". Così, in una nota, Roberto Bellini, presidente degli autotrasportatori dell'Associazione Artigiani Trentino - Confartigianato.

"Ovviamente nel weekend erano in vigore i soliti divieti, a questo però si è aggiunto il fatto che in Germania martedì 3 ottobre è festa nazionale (si celebra l'unità avvenuta nel 1990) e cosa hanno pensato di fare gli austriaci? Semplice, per evitare che loro strade, i loro autogrill e le aree di soste potessero soffrire del fatto che il traffico dei mezzi pesanti in Germania era bloccato hanno deciso unilateralmente di chiudere le frontiere al Brennero lavandosene le mani e fregandosene di tutto e tutti", aggiunge Bellini. Ecco quindi che i tre giorni di sofferenza hanno prodotti più di cento chilometri di disagio totale: "Non hanno fatto alcuna differenza, questo dev'essere chiaro - continua Bellini -. Mezzi pesanti, leggeri, ogni tipo di veicolo ha dovuto subire passivamente l'ennesima presa in giro. L'Austria, in spregio a qualsiasi accordo, regolamento, legge fa sempre ciò che vuole e quando vuole. Provate - anche solo per un momento - a pensare cosa possa significare rimanere fermi in autostrada per 10, 15 ore. È una follia, il tutto senza tener conto dei disagi di carattere meramente economico ed organizzativo con ritardi di consegne e ritiri che ormai non si contano neppure più. Chi di dovere è tenuto a fare qualcosa, a forza di tirare la corda il rischio è che si spezzi", conclude Bellini.



