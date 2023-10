Gava, 'proroga per le bollette nel mercato tutelato'

Per quanto riguarda il passaggio dal mercato tutelato a quello libero per le bollette energetiche "prevedremo una proroga di qualche mese. Stiamo lavorando in questa direzione". Lo ha confermato la viceministra dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Vannia Gava, a Bolzano. Gava è intervenuta anche sul decreto sulla comunità energetiche, tema molto sentito in Alto Adige per l'alto numero di centrali elettriche anche di piccole e medie dimensioni.

"L'abbiamo mandato a Bruxelles e abbiamo avviato le fasi di interlocuzione. La settimana scorsa abbiamo risposto a delle osservazioni. Appena sarà condiviso da Bruxelles lo approveremo". La viceministra ha visitato a Bolzano la sede dell'Alpitronic, "uno stabilimento altamente innovativo, con tantissima tecnologia. Sono questi i siti produttivi del futuro".



