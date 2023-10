Al via la campagna 'Nastro rosa' della Lilt del Trentino

L'associazione provinciale di Trento della Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) promuove diverse iniziative di sensibilizzazione in occasione della campagna "Nastro Rosa", sul tumore al seno. Per l'occasione - si apprende - nel capoluogo torneranno gli appuntamenti dello Spazio Rosa Lilt, con incontri privati per insegnare a conoscere il proprio seno, i segnali d'allarme e le tecniche di autocontrollo. La campagna, che si tiene dal 1989 nel mese di ottobre, prevede serate informative, passeggiate con interventi medici e incontri in tutto il Trentino.

"Va ribadita l'importanza fondamentale della prevenzione primaria (no fumo, poco alcol, attività fisica, dieta mediterranea) e della diagnosi precoce, perché riscontrare un tumore quando è ancora piccolo porta ad una maggiore possibilità di intervenire in modo meno impattante e di aumentare le possibilità di contrastarlo", spiega il presidente, Mario Cristofolini.

Le visite, gratuite ma su prenotazione (al numero 0461/922733), si svolgeranno a Trento, in corso 3 Novembre 132, dove per l'occasione sarà allestito un ambulatorio in rosa. Lo stesso servizio, rivolto alle donne fuori dalle fasce comprese attualmente nello screening mammografico, sarà offerto anche presso le sedi delle delegazioni Lilt in provincia.

In occasione del "Bra Day", dedicato alla consapevolezza sulla ricostruzione mammaria, martedì 10 ottobre, presso la Fondazione Demarchi, si terrà un incontro sul tema (ore 17.30); dalle ore 18.30 i dottori presenti saranno disponibili per visite gratuite di chirurgia plastica per le pazienti operate di tumore al seno che hanno subito la ricostruzione. L'iniziativa è in collaborazione con l'associazione Lotus, l'unità di chirurgia plastica e senologica e la Breast Unit dell'azienda sanitaria.

I Comuni trentini che aderiscono alla campagna, colorando in rosa luoghi significativi per le comunità, sono 50.



