Presentata la lista dei Freiheitlichen, 28 i candidati

Il movimento Die Freiheitlichen ha presentato ufficialmente i propri candidati e il programma politico in vista delle elezioni regionali del prossimo 22 ottobre.

"La nostra lista combina esperienza e nuove menti. Persone che vogliono di una politica diversa e migliore per il loro territorio", ha detto la capolista Sabine Zoderer.

Zoderer ha presentato il programma del movimento, che prevede interventi su diversi ambiti, tra cui il costo degli alloggi e della vita, la politica energetica, il sistema sanitario, l'autonomi, l'immigrazione e la sicurezza. "Abbiamo dimostrato negli ultimi cinque anni di poter dare risposte chiare alle sfide attuali e ci siamo concentrati sui problemi e sulle preoccupazioni degli altoatesini. Il 22 ottobre vogliamo acquisire slancio per portare avanti una politica forte e costruttiva", ha precisato Zoderer.



