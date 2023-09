Protesta dei sindacati della sanità in Trentino

I sindacati Cisl Fp, Uil Fpl, Nursing Up del Trentino e Fenalt sono scesi in piazza con i lavoratori per chiedere il rispetto del protocollo sul personale del settore sanitario firmato lo scorso 5 dicembre con l'assessore alla salute, Stefania Segnana. In un presidio organizzato fuorio dalla sede dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento, i sindacati hanno chiesto la convocazione di un tavolo per il contratto 2019/21 e per il blocco immediato delle esternalizzazioni e il reintegro immediato dei servizi attualmente gestiti da società esterne.

Inoltre, le organizzazioni presenti hanno reclamato l'erogazione nelle buste paga delle risprse previste dall'accordo di dicembre e il recupero di nuove risorse a favore dei lavoratori.

Secondo il segretario della Uil Fpl, Giuseppe Varagona, la Provincia non rispetterebbe i patti, con effetti "sia di carattere economico che giuridico: economico perchè abbiamo firmato un protocollo d'intesa che dava ai lavoratori 5 milioni di euro, giuridici perchè manca ancora il contratto 2019/21".

Tra le richieste avanzate dai sindacati vi sono anche la revisione dell'istituto del part-time e l'attivazione delle funz



Riproduzione riservata © Copyright ANSA