US Open: Zverev elimina Sinner dopo quasi 5 ore di battaglia

Negli ottavi degli US Open Alexander Zverev, dopo una partita epica, ha privato Jannik Sinner della rivincita del 2022 con Carlos Alcaraz. Ma il tedesco ha dovuto sudare su ogni punto per eliminare l'azzurro, al termine di un incontro durato quasi cinque ore (4h41'). Risultato a favore di Zverev 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3. Dal terzo set Sinner ha dovuto fare i conti anche con un dolore alla coscia, causato dai crampi.

Non ci sarà quindi la riedizione dei memorabili quarti di finale dello scorso anno, che videro Sinner perdere in cinque set contro Alcaraz.



