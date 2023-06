Muore pilota di un aereo in Tirolo, indagato un altoatesino

(ANSA) - BOLZANO, 26 GIU - Un altoatesino di 65 anni e un austriaco di 56 anni sono indagati per un incidente mortale avvenuto ieri pomeriggio all'aeroporto da turismo a Nikolsdorf, nel Tirolo Orientale.

I due si trovavano su un aliante che veniva trainato in quota da un aeroplano monoelica Robin Dr40. Poco dopo il decollo l'aliante ha improvvisamente cambiato la traiettoria e si è aperta la cappottina di vetro dell'aereo. L'aliante è così sbalzato verso l'alto, mentre l'aereo a motore che lo stava trainano si è schiantato sul suolo, prendendo subito fuoco.

Nell'incidente è morto il pilota del Robin, un austriaco di 43 anni, mentre l'aliante è poi atterrato senza problemi. Per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente, la Procura di Innsbruck ha ora indagato i due occupanti dell'aliante, ha posto sotto sequestro i due velivoli e ha ordinato l'autopsia. (ANSA).