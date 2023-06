Consiglio provinciale Bolzano approva la legge omnibus

(ANSA) - BOLZANO, 10 GIU - Via libera del Consiglio provinciale di Bolzano con 17 sí e 14 no al dlp 136/23: Modifiche a leggi provinciali in materia di uffici provinciali e personale, comunità comprensoriali, istruzione, musei, masi chiusi e associazioni agrarie, tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche, tutela del paesaggio, foreste, caccia e pesca, appalti, viabilità, sanità, assistenza, beneficenza, edilizia abitativa e igiene dei prodotti alimentari.

Inoltre, presentando in tarda serata in aula il dlp 140/23: Modifica della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, "Disposizioni sugli appalti pubblici", il Presidente della Provincia Arno Kompatscher ha chiarito che si trattava del recepimento di norme modificate a livello nazionale a semplificazione del settore degli appalti, introdotte durante la pandemia e rivelatesi utili. Erano stati aumentati certi valori soglia e introdotte altre semplificazioni. Non si recepiva al 100% il testo statale, perché come provincia di confine questo avrebbe comportato delle difficoltà; questo, sulla base di chiarimenti a monte col Ministero competente. Tenendo conto della normativa europea, in base a norma d'attuazione la Provincia poteva adottare una propria normativa considerando l'esistenza delle micro-aziende, ma ciononostante la Corte costituzionale aveva stabilito che non si poteva derogare dalla legge statale: la Provincia intendeva ripristinare il proprio livello di autonomia, e altre regioni si accodavano.

L'articolo 10 prevede soglie per gli affidamenti diretti che consentono l'affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici. L'introduzione delle soglie di 140.000 euro per servizi e forniture e di un milione per lavori, entro le quali le stazioni appaltanti non sono tenute a verificare la sussistenza di un interesse transfrontaliero certo, tutela il mercato locale. Il dlp 140/23 è stato infine approvato con 29 sì e 2 astensioni. La presidente Rita Mattei ha dichiarato conclusa la seduta alle 23.59. (ANSA).