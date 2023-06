Ampliate misure di mobilità dolce al Lago di Braies e dintorni

(ANSA) - BOLZANO, 09 GIU - Dopo il successo dell'anno scorso vengono ampliate le misure di mobilità dolce al Lago di Braies e altri hotspot turistici in val Pusteria. Il servizio navetta per le Tre Cime è già in funzione. Il servizio per la Val Fiscalina partirà l'11 giugno e dal 10 luglio scatta il piano contingentato per l'accesso al Lago di Braies.

Il primo risultato concreto è certificato dai dati del 2023 sul primo accesso in auto prenotabile digitalmente al Lago di Braies, che ha fatto registrare una percentuale giornaliera del 24,6% di traffico individuale in meno. In questi giorni ripartono le azioni per la mobilità dolce della Valle di Braies e dell'area circostante, sulla base dei dati e delle esperienze del "Piano Braies" degli anni passati. A tale scopo, la Provincia, il Comune e Idm stanno lavorando in sinergia.

"Puntiamo sulla mobilità ferroviaria, degli autobus, delle biciclette e dei pedoni, combinata con la regolamentazione dei parcheggi e delle strade di accesso con la tecnologia digitale per un'accessibilità sostenibile, non solo per Braies, ma anche per la zona delle Tre Cime, Prato Piazza e la Val Fiscalina", afferma l'assessore provinciale alla Mobilità Daniel Alfreider.

La riduzione del numero medio di passaggi al giorno, da 3637 nel 2021 a 2741 nel 2022, oltre ad un leggero orientamento del numero di visitatori nella bassa stagione, rappresentano il progetto pilota per l'accesso prenotabile digitalmente", afferma Alfreider.

"L'impatto sulla natura e sull'habitat è già stato ridotto grazie a misure a favore del sistema di orientamento dei visitatori, ultimamente con l'accesso contingentato al traffico motorizzato nella valle", afferma il sindaco Friedrich Mittermair. Quest'anno la situazione dei parcheggi è stata ulteriormente migliorata, con l'allestimento di due aree di sosta, con infopoint dedicati alle informazioni sulla mobilità. "Nel frattempo, le misure per la gestione dei visitatori al Lago di Braies serviranno da esempio per altre località in termini di gestione degli hotspot", afferma soddisfatto il presidente di Idm Hansi Pichler. (ANSA).