Rapina con pistola giocattolo in Trentino, denunciato 16enne

(ANSA) - TRENTO, 01 GIU - I carabinieri di Mattarello hanno denunciato all'autorità giudiziaria minorile un 16enne trentino responsabile di una rapina ai danni di tre ragazzi che stavano passeggiando lungo la pista ciclabile, in zona Trento sud.

Il ragazzo - informa l'arma - si sarebbe avvicinato ai tre impugnando una pistola (successivamente dimostratasi un'arma giocattolo), chiedendo loro di lasciare tutto il contante che avevano al seguito per terra e di allontanarsi dal luogo continuando a camminare lungo la strada. La fuga del 16enne è durata meno di un'ora: i militari, allertati dalle vittime, sono riusciti ad intercettarlo nei pressi della ciclabile. In suo possesso vi erano ancora i soldi rubati e l'arma giocattolo.

Le indagini proseguiranno per accertare eventuali ulteriori responsabilità. (ANSA).