Arrivati in Trentino 41 nuovi carabinieri, già operativi

(ANSA) - TRENTO, 31 MAG - Nei giorni scorsi 41 nuovi carabinieri sono stati assegnati, al termine dell'iter formativo, a 37 stazioni del Trentino. I militari - informa l'arma - potenzieranno gli ambiti che nel tempo hanno accumulato carenze do organici per effetto di congedi e trasferimenti. I nuovi arrivi si uniscono a quelli avvenuti lo scorso anno, quando giunsero al comando provinciale di Trento più di 60 nuovi carabinieri.

I militari provengono dalle scuole allievi di Torino, Reggio Calabria, Taranto e Iglesias, dove hanno terminato il 141/o corso di formazione, durato dodici mesi. L'età media dei nuovi arrivati, tra cui sei donne, è di 23 anni.

I 41 carabinieri hanno incontrato ieri il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, il commissario del governo, Filippo Santarelli, e il comandante della legione, Roberto Riccardi, mentre oggi sono già in servizi nei nuovi reparti di appartenenza. (ANSA).