Aggiudicati i lavori per la variante ferroviaria Val di Riga

(ANSA) - BOLZANO, 29 MAG - Rete ferroviaria italiana (Rfi) ha aggiudicato i lavori per la realizzazione della variante ferroviaria della Val di Riga. La gara - si apprende - ha un valore di oltre 138 milioni, finanziati anche con i fondi del Pnrr. L'intervento permetterà di connettere direttamente la linea San Candido-Fortezza alla direttrice Verona-Brennero, fra Rio Pusteria e Bressanone, riducendone i tempi di percorrenza.

Il progetto rientra nelle opere previste nell'ambito della candidatura italiana per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

I passeggeri guadagneranno 17 minuti di tempo e avranno a disposizione più corse, senza la necessità di cambiare treno sulla tratta da Bolzano alla Val Pusteria. I treni avranno una cadenza ogni 15 minuti tra Bolzano e il Brennero, mentre i collegamenti diretti tra Bolzano e la Val Pusteria ogni 30 minuti. Due nuove fermate (Varna e Naz-Sciaves) permetteranno un migliore accesso ai servizi ferroviari.

I lavori consistono nella realizzazione di un nuovo tracciato, a singolo binario, della lunghezza di circa 3,8 chilometri che, distaccandosi dalla linea storica Verona-Brennero, passa sotto l'autostrada A22 e la strada statale 12 in galleria, e supera la valle del fiume Isarco su un nuovo ponte ad arco, per poi trovare innesto con la linea Fortezza-San Candido.

Per il completamento dell'opera è stata nominata come commissaria straordinaria Paola Firmi, vice direttrice generale sviluppo e standard di Rfi. (ANSA).