Meloni, il taglio del cuneo è meglio del salario minimo

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - "Abbiamo salari da fame, il problema dell'inflazione, si dice che bisogna immaginare un salario minimo legale e poi si dice anche che abbassare il cuneo e rafforzare le buste paga è inutile: sono cose che non stanno in piedi. È meglio tagliare il cuneo che fare il salario minimo legale, che è buono sul piano filosofico ma nella sua applicazione rischia di essere un boomerang". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in collegamento con il Festival dell'economia di Trento. (ANSA).