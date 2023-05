Schlein, Pil importante ma serve cambiare modello di sviluppo

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - "La crescita del Pil è importante, nella consapevolezza però che serve un cambio di modello di sviluppo. Non basta più il pil per dare un'idea del benessere sociale di una collettività. Il Pil è una priorità ma bisogna arricchirlo con l'impatto delle politiche sociali. Sul Bes ci hanno lavorato anche le regioni". Lo ha detto la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein al Festival dell'Economia di Trento.

"Al governo dico invece di stare a discutere sulle scadenze che l'Ue prevede, anziché lamentarsi delle scadenze, chiediamo più risorse per una transizione che sia giusta", ha proseguito Schlein.

"Credo - ha detto - che il nostro Paese stia rischiando di perdere una grande occasione, materia di discussione in questi giorni. Siamo estremamente preoccupati sull'attuazione del Pnrr, occasione storica e irripetibile per il nostro Paese".

"Penso che dobbiamo attrezzarci per stare dentro queste transizioni a testa alta - ha aggiunto dopo aver parlato di transizione demografica e digitale. - E questo lo possiamo fare se coinvolgiamo le imprese, i sindacati, le università, i centri del sapere, i Comuni. Questo per riuscire a indicare alcune strategie e nuove direttrici di investimento. Citavo la transizione demografica e digitale, ma anche quella ecologica è fondamentale", ha aggiunto Schlein. (ANSA).