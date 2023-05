Albero crolla su struttura mini golf a Bolzano, nessun ferito

(ANSA) - BOLZANO, 24 MAG - Un albero è crollato ieri pomeriggio, durante un temporale, su una struttura del mini golf sui prati del Talvera. Fortunatamente non ci sono feriti.

"Durante un temporale non particolarmente forte - racconta il gestore Tobe Planer - un ramo pesante si è staccato dall'albero che sovrasta il mini golf sulle passeggiate del Talvera ed è crollato sul tetto dei bagni". In quel momento si trovavano nelle vicinanze solo alcuni dipendenti e una famiglia, rimasti tutti illesi. "Se il ramo si fosse staccato di domenica le conseguenze sarebbero potute essere peggiori", prosegue Planer.

Sul posto sono intervenuti tecnici del comune e delle giardinerie comunali. Il mini golf con il suo ristorante resta comunque aperto. Si sta già provvedendo al ripristino della tettoia. (ANSA).