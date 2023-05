Atletica: Battocletti sfiora record italiano 10.000 donne

(ANSA) - LONDRA, 20 MAG - Straordinaria Nadia Battocletti.

Meravigliosa gara dell'azzurra che vola nei 10.000 metri sulla pista di Londra in 31:06.42 e sfiora il record italiano con il terzo posto al traguardo, a meno di un secondo dal primato.

Nella seconda esperienza sulla distanza, la 23enne trentina entra in una dimensione internazionale anche in questa specialità abbattendo di due minuti il personale ottenuto un paio di settimane fa a Brescia dove all'esordio ha conquistato il titolo tricolore in 33:06.25. Ormai è a un passo il crono di 31:05.57 stabilito 23 anni fa, il 5 agosto del 2000, da Maura Viceconte. Straordinario il progresso della mezzofondista delle Fiamme Azzurre, in una corsa che la vede chiudere decisamente forte nel finale, in rimonta, nonostante una flessione tra il settimo e l'ottavo chilometro dopo essersi trovata da sola nella parte centrale, tra il gruppo di testa e quello delle inseguitrici. Ed è senza confini il talento di questa figlia d'arte, allenata dal papà-coach Giuliano, già protagonista nei 5000 con il settimo posto ai Giochi di Tokyo e nella campestre con quattro ori continentali tra under 20 e under 23.

Nel tradizionale evento 'Night of the 10,000m PBs' allestito nell'impianto di Parliament Hill trionfa l'etiope Mizan Alem Adane in 29:59.03 con il secondo posto di Weini Kelati (Usa, 31:04.16). Al maschile si piazza undicesimo Iliass Aouani (Fiamme Azzurre) con il tempo di 27:51.00, non lontano dal proprio limite di 27:45.81 realizzato due anni fa, seguito da Nekagenet Crippa (Esercito) che è 23/o in 28:16.96 (ANSA).