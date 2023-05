(ANSA) - TRENTO, 17 MAG - Al via a Trento Expo l'edizione 2023 della Career Fair. Per tutta la giornata, chi studia oppure si è laureato da poco potrà incontrare le imprese e le organizzazioni accreditate. Sono 105 quelle presenti in fiera; 1.230 le studentesse e gli studenti iscritti. I dati Unioncamere - sottolinea l'Università di Trento in una nota - raccontano un Trentino Alto Adige assetato di professionisti e professioniste della sanità, ma anche di insegnanti della scuola primaria e della formazione professionale, di farmacisti e personale tecnico per la vendita e la distribuzione. Il 50% di questi professionisti sono però di difficile reperimento, perché all'alta richiesta non corrisponde un numero adeguato di candidati e candidate. Proprio per questo, la fiera del lavoro dell'Università di Trento è attesa anche dalle tante aziende interessate a conoscere i talenti che nascono e crescono nelle aule e nei laboratori dell'Ateneo.

"L'Ateneo lavora costantemente per rafforzare il rapporto tra imprese e Università. Nel corso di tutto l'anno creiamo iniziative di contatto, progetti, laboratori, testimonianze, visite aziendali, interventi in aula di manager, imprenditori e imprenditrici. Questa 'giornata vetrina', questo momento così pubblico, permette però alle nostre studentesse e ai nostri studenti di avere un contatto diretto con il mondo del lavoro e delle organizzazioni, stringere la mano, consegnare un curriculum. Un momento speciale che accade un giorno all'anno ma che acquista senso alla luce del grande processo che c'è dietro", spiega Umberto Martini, delegato del rettore a tirocini curricolari e placement. (ANSA).