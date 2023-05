Climber morso in parete da una vipera ad Arco

(ANSA) - TRENTO, 06 MAG - Un climber bolzanino di 31 anni è stato stato morso alla mano da una vipera, mentre stava arrampicando lungo il primo tiro della via Cresta del Pezol ad Arco, in Trentino. L'allarme è stato lanciato dal suo compagno di cordata. La Centrale Unica di Trentino Emergenza ha inviato l'elicottero sul posto con tre uomini del soccorso alpino di Riva del Garda e della val di Ledro. Il climber, che nel frattempo era sceso per i circa 15 metri che lo separavano dalla base della parete, è stato recuperato a bordo dell'elicottero e trasferito all'ospedale Santa Chiara di Trento. (ANSA).