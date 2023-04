Ministero ambiente apre a piano sugli orsi con le ong

(ANSA) - ROMA, 26 APR - Un piano strategico per la gestione degli orsi e di tutti gli animali selvatici: è una delle novità emerse dal tavolo di confronto tecnico sulla gestione degli orsi in Trentino, che si è svolto stamani al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Nell'audizione sono state coinvolte le associazioni di protezione animale. La task force del Mase, in accordo con le indicazioni fornite dalle associazioni, si è resa disponibile allo studio di un piano strategico per la gestione dei plantigradi, e in generale per la convivenza con gli animali selvatici, sulla base delle necessarie valutazioni scientifiche.

Le associazioni si sono impegnate a far pervenire in breve tempo i contributi tecnici che saranno presi in considerazione nell'elaborazione della strategia.

Il confronto con le associazioni, voluto dal ministro, Gilberto Pichetto, e dal sottosegretario, Claudio Barbaro, sarà il metodo che il Mase adotterà per le tematiche della biodiversità e più in generale ambientali. (ANSA).