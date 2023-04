Vettori, 'task force baby gang o esco dalla maggioranza'

(ANSA) - BOLZANO, 21 APR - Il consigliere provinciale di Forza Italia, Carlo Vettori, pretende l'istituzione di una task force sulle baby gang, altrimenti ritirerà il suo sostegno alla maggioranza. "Ritengo - ha detto in una conferenza stampa in riferimento agli ultimi fatti di cronaca - che la politica altoatesina abbia fallito".

Secondo Vettori, "crescendo questi giovani sposteranno man mano la loro asticella della legalità da baby gang a semplici e comuni criminali". La politica - ha proseguito - deve intervenire "studiando e proponendo programmi in grado di attirare e integrare tutti. Parallelamente leggi e sanzioni dovranno punire con il bastone chi, comunque, avrà deciso di ignorare la carota".

La task force - ha concluso - deve essere messa in grado di "portare soluzioni concrete per attuare dei provvedimenti che portino alla graduale scomparsa del fenomeno". (ANSA).