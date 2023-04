Orsi in Trentino: Fugatti, impegno del Mase per i trasferimenti

(ANSA) - TRENTO, 21 APR - "Riteniamo importante l'impegno preso dal ministero dell'Ambiente (Mase) di attivarsi con i propri canali diplomatici per trovare altre aree in Italia o in Europa dove spostare gli orsi in eccesso che sono presenti sul nostro territorio". Così, il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. al termine del tavolo tecnico sull'emergenza orsi in Trentino che si è tenuto a Roma.

"C'è la volontà di affrontare celermente il problema, individuando soluzioni idonee per il nostro territorio. Lo dimostra il fatto che è già stato convocato un tavolo per i primi di maggio", ha aggiunto Fugatti.

Al tavolo sono intervenuti anche l'assessore all'agricoltura, foreste e caccia, Giulia Zanotelli e il presidente dei comuni trentini, Paride Gianmoena. Tra le proposte avanzate, si è parlato anche dell'introduzione dello spray anti-orso. (ANSA).