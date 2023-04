Runner morto: Fugatti, ora problema è convivenza

(ANSA) - TRENTO, 18 APR - "Ora per noi il problema non è più Jj4, ma la convivenza uomo-animale. Chi vuole bene al progetto non pensi a quest'orsa, ma ci aiuti a trasferire gli esemplari in sovrannumero". Lo ha detto il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti.

"Chi ora si preoccupa delle condizioni di Jj4 fa ideologia e non ha a cuore la sopravvivenza del progetto Life Ursus", ha specificato.

"Oggi è convocato un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica dove punteremo attenzione su altri due soggetti pericolosi: gli orsi Mj5, per cui c'è già un parere favorevole di Ispra all'abbattimento, e M62, per cui chiederemo l'abbattimento", ha concluso Fugatti. (ANSA).