Bambino di 6 anni morso da una vipera a Cles

Un bambino di sei anni è stato morso da una vipera in Trentino, mentre era in campagna con i genitori, ed è stato trasferito in ambulanza da Cles al Centro antiveleni di Borgo Trento, a Verona. Le condizioni cliniche del bambino - informa l'Azienda ospedaliera di Verona - sono sempre state stabili.

"E' il primo morso di vipera della stagione, in anticipo rispetto al solito", ha detto il direttore del Centro antiveleni Aoui Verona, Giorgio Ricci, uno dei dieci centri nazionali riconosciuti dal ministero della Salute e con pertinenza territoriale su Triveneto e provincia di Brescia. "Siccome si tratta di un bambino - ha aggiunto Ricci - è stato necessario il ricovero per l'osservazione perché, a volte, il siero può dare reazioni".

Il tempo di intervento in caso di morso di vipera è pari a quattro o sei ore. A seconda del grado di complessità i sintomi che compaiono sono gonfiore della parte (più o meno esteso), fino a nausea, vomito e diarrea nelle situazioni più gravi.

