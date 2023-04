Al festival dell'economia di Trento le sfide del mondo nuovo

(ANSA) - MILANO, 03 APR - Sei premi nobel, 19 ministri, oltre 90 relatori provenienti dal mondo accademico, 40 economisti internazionali e nazionali, 60 rappresentanti delle più importanti istituzioni europee e nazionali.

Sono questi alcuni dei numeri del Festival dell'Economia di Trento in programma dal 25 al 28 maggio 2023 con la formula che vede per il secondo anno il Gruppo 24 Ore insieme a Trentino Marketing nel ruolo di organizzatori per conto della Provincia Autonoma di Trento e con il contributo del Comune e dell'Università di Trento.

Il programma dell'iniziativa è stato illustrato a Milano nel corso di una conferenza stampa. Il tema scelto dal comitato scientifico presieduto dal direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini, sarà 'Il futuro del futuro. Le sfide di un mondo nuovo'. Questo anno, in cui il Festival compie 18 anni di vita, la scelta è di dedicare le quattro giornate a riflettere sul futuro per analizzare le linee guida del cambiamento e le sfide del nuovo mondo di fronte alle guerre e ai cambiamenti della geopolitica, al rischio pandemie, all'emergenza energetica e climatica.

Il 'FuoriFestival', la novità introdotta nella scorsa edizione, proporrà anche nel 2023 una ricca serie di appuntamenti speciali, culturali, didattici, ma anche trasversali e d'intrattenimento con il coinvolgimento di talent, creator e influencer seguiti dai giovani. Nell'ambito del Fuori Festival confermato anche Economie dei Territori, la serie di appuntamenti che dà voce alle imprese e istituzioni locali. Così come tornano in versione arricchita gli "Incontri con l'autore" con un ancora più ricco programma di presentazioni di libri in diverse punti della città. (ANSA).