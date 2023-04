Sei arresti per violenza, minacce e droga a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 01 APR - Settimana intensa con una serie di arresti per la Questura di Bolzano. Una pattuglia ha arrestato un uomo che aveva appena aggredito e colpito più volte in faccia una conoscente. Per evitare che lei chiamasse la polizia le aveva anche strappato di mano il telefono, ma fortunatamente la vittima aveva un secondo cellulare con il quale ha lanciato l'allarme.

Poche ore dopo un'altra donna ha chiesto l'intervento della polizia dopo essere stata aggredita e minacciata da una coppia di conoscenti. I due si sono poi opposti con calci e pugni agli agenti e sono stati così arrestati e portati in Questura, dove la donna è stata trovata in possesso di 7 grammi di cocaina.

Nelle vicinanze del luogo dell'aggressione sono stati trovati la mazza da baseball e il taglierino con il quale avevano minacciato la conoscente.

Sono stati arrestati anche due uomini che avevano appena incontrato un uomo che era già ai domiciliari e per questo non avrebbe potuto ricevere visite. In stato di forte alterazione hanno aggredito gli agenti. Grazie all'intervento di una seconda pattuglia sono stati immobilizzati e condotti in Questura.

Infine, gli uomini della Questura hanno arrestato un giovane trovato in possesso di 45 grammi di cocaina e 940 euro. (ANSA).