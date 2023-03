La polizia dona al vescovo Muser l'olio di Capaci

(ANSA) - BOLZANO, 30 MAR - La polizia di stato ha donato al vescovo di Bolzano Bressanone, Ivo Muser, come a tutte le diocesi italiane, l'olio ricavato dagli ulivi del "Giardino della Memoria di Capaci", che sorge nel luogo in cui avvenne l'attentato che causò la morte dei giudici Giovanni Falcone e Francesca Morvillo e degli agenti della polizia di stato di scorta, Vito Schifani, Rocco Dicillo ed Antonio Montinaro.

Nel giardino, curato dall'Associazione Quarto Savona 15 (sigla radio dell'auto di scorta), animata da Tina Montinaro, vedova del capo scorta, sono presenti diverse piante di ulivo, ciascuna dedicata ad una persona delle istituzioni caduta per mano mafiosa.

L'olio viene donato a tutte le diocesi perché possa essere consacrato nella Messa Crismale della Settimana Santa ed essere così utilizzato come olio santo.

Questa mattina, nel duomo di Bolzano, in occasione del precetto pasquale per le forze dell'ordine e le forze armate, un funzionario della questura del capoluogo ha portato sull'altare l'olio consegnandolo al vescovo. (ANSA).