La neve rara in inverno imbianca l'Alto Adige in primavera

(ANSA) - BOLZANO, 29 MAR - "Quel che era raro in inverno, sta recuperando terreno in primavera. Un bianco risveglio a Malles, Vipiteno e Brunico". Lo ha scritto su Twitter il meteorologo provinciale, Dieter Peterlin. "Un fronte si sta spingendo da nord e questo sta portando deboli nevicate. Oggi si reesterà all'asciutto al sud, ma potrebbe piovere un po' venerdì", dice Peterlin.

"Ieri Plan (in Val Passiria, ndr) era quasi senza neve, oggi di nuovo #Winterwonderland. Più di 10 cm di neve fresca e qui nevica ancora un po'", ha scritto ancora Peterlin in un altro tweet.

La maggior parte della neve fresca nelle ultime ore si è registrata nell'estremo nord-est dell'Alto Adige, a Casere c'erano 18 cm di neve fresca e ora c'è quasi mezzo metro di neve in totale. Domani nevicherà ancora leggermente sulla dorsale principale delle Alpi. Nelle ultime due notti è stato anche attivato l'allarme antigelo per i frutteti. (ANSA).