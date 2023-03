Giornalisti: Costante (Fnsi), servono nuove regole

(ANSA) - TRENTO, 29 MAR - "Il mondo del giornalismo ha bisogno di nuove regole d'ingaggio. Servono leggi in grado di fotografare la situazione attuale, perché, con l'intelligenza artificiale alle porte, ci confrontiamo con una normativa non più attuale". Lo ha detto la segretaria della Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi), Alessandra Costante, in visita in Trentino.

"Dobbiamo darci delle regole che permettano di garantire la libertà di azione dei giornalisti a beneficio della democrazia, per evitare di lasciare libero il campo a chi è intenzionato a imbavagliare il dissenso", ha aggiunto. Costante è intervenuta anche sul tema del lavoro, parlando delle necessità di superare il precariato. "Il vero bavaglio è lo sfruttamento dei collaboratori e degli autonomi, una falsa flessibilità il cui costo ricade unicamente sulle spalle dei lavoratori. Per questo torneremo a chiedere al governo di eliminare i cococo, vero bavaglio alla professione giornalistica", ha specificato.

La segretaria, assieme al segretario del sindacato dei giornalisti del Trentino Alto Adige, Rocco Cerone, ha visitato le redazioni dei quotidiani 'l'Adige', il 'Nuovo Trentino', 'il 'Corriere del Trentino' e il 'T'. (ANSA).