A Londra Luton apre al pubblico il Cable Liner di Doppelmayr

(ANSA) - BOLZANO, 29 MAR - È entrato ufficialmente in funzione il "Luton Dart", il "people mover" automatizzato "Cable Liner" di Doppelmayr che collega la stazione ferroviaria di Londra St. Pancras, cone l'aeroporto di Londra Luton. Grazie a questo nuovo collegamento, il viaggio dal centro di Londra all'aeroporto internazionale dura solo 32 minuti. Gli argani di trazione, i carrelli e le meccaniche di linea di tutto il sistema sono stati progettati e realizzati negli stabilimenti Doppelmayr di Lana, in Alto Adige.

Il "Luton Dart" è lung circa due chilometri e fornisce un servizio passeggeri ogni quattro minuti nelle ore di punta.

Alberto Martin, Ceo dell'aeroporto di Londra Luton, intervenendo allinaugurazione, ha osservato che "l'impatto del Dart andrà oltre la maggiore facilità e comodità per i passeggeri. Sarà anche determinante per i piani di crescita sostenibile dell'aeroporto, incoraggiando i passeggeri ad abbandonare l'auto e a utilizzare i trasporti pubblici".

Doppelmayr Cable Car UK Limited sarà responsabile della gestione del sistema per i primi cinque anni, con la possibilità di estendere l'accordo per altri cinque anni. Durante una visita ufficiale a Luton lo scorso dicembre, re Carlo III ha visitato il nuovo mezzo di trasporto. Nel Regno Unito, Luton è il secondo aeroporto che si è affidato a Doppelmayr, dopo l'"Air Rail Link" di Birmingham operativo dal 2003. (ANSA).