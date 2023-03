Tennis: Miami, Sinner batte Rublev ed è nei quarti

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Jannick Sinner è nei quarti del Master 1000 di Miami grazie al successo in due set sul russo Andrey Rublev. Risultato del match 6-2, 6-4 in 1h11' di gioco.

In precedenza Sinner e Rublev si erano affrontati in quattro occasioni. Due volte aveva vinto il moscovita, ma sempre per ritiro dell'azzurro, dopo tre game a Vienna 2020, e al quarto turno del Roland Garros 2022. Le tre partite complete le ha vinte Sinner, perdendo complessivamente solo un set, sempre sul rosso a Barcellona 2021 e Montecarlo 2022. (ANSA).