Anffas apre a Trento uno sportello contro la discriminazione

(ANSA) - TRENTO, 28 MAR - Il 28 marzo ricorre Anffas day, 16/a giornata nazionale della disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo, celebrata quest'anno da Anffas Nazionale in corrispondenza del suo 65/o compleanno e da tutta la rete associativa come occasione privilegiata per conoscere i servizi proposti sul territorio, le persone e le famiglie che ne usufruiscono, gli operatori che vi lavorano e i volontari che dedicano tempo ed energie a supporto di molteplici attività. La tematica promossa quest'anno riguarda la transizione inclusiva dei servizi alla persona, letta alla luce della convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità.

In questa importante giornata Anffas Trentino inaugura l'inizio dell'attività dello Sportello Antenne Antidiscriminazione Attive "AAA".

Il nuovo servizio fa riferimento ad un recente progetto promosso da Anffas Nazionale e realizzato con il finanziamento concesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'annualità 2020 a valere sul Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore di cui all'art. 72 del decreto legislativo n.117/2017. Il progetto, avente una durata di 18 mesi, si propone di avviare un'Agenzia Nazionale volta al contrasto della discriminazione delle persone con disabilità e delle loro famiglie, con un focus sulle disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo. (ANSA).