Scuola Trentino, presentato ddl per carriera scolastica docenti

Una riforma per la carriera scolastica dei docenti che prevede che, fra circa otto anni, saranno presenti nelle scuole trentine 1.320 docenti esperti, 215 docenti ricercatori e circa 215 docenti delegati all'organizzazione, per un totale complessivo di 1.750 docenti.

Si tratta del 40% dei docenti di ruolo che hanno almeno cinque anni di servizio nelle scuole statali o a carattere statale elementari, medie e superiori. È quanto prevede il disegno di legge per il miglioramento del sistema scolastico della Provincia autonoma di Trento, presentato in conferenza stampa dall'assessore provinciale all'istruzione, Mirko Bisesti, dalla sovrintendente scolastica, Viviana Sbardella, e dal dirigente del Dipartimento istruzione, Roberto Ceccato.

Il primo obiettivo del disegno di legge, ha spiegato Sbardella, "è rendere la professione più interessante per i giovani neolaureati".

L'investimento ammonta a 10 milioni di euro, ha precisato Bisesti, spiegando che la prospettiva è che il ddl venga esaminato in Consiglio "tra maggio e giugno". Non si arriverà subito a un 40% di docenti coinvolti (selezionati tramite un concorso e valutandone i titoli), ma "si prevede di partire con un 5% iniziale di docenti a settembre 2024", ha aggiunto l'assessore. Per i docenti che verranno selezionati sono previsti anche adeguamenti di stipendio. Delle risorse stanziate, ha specificato Sbardella, "si parla di una quota di circa 4mila euro per i docenti esperti, e di 5.200 euro per i docenti ricercatori; ma sono temi legati a una doverosa contrattazione".

