Bonifica Rio Lavisotto: Tonina, è sotto controllo

(ANSA) - TRENTO, 27 MAR - "Il tema è sotto controllo. Se non fosse così, i primi a intervenire saremmo noi", ha detto il vicepresidente della Provincia di Trento, Mario Tonina, in occasione della conferenza stampa convocata per presentare i dati sulla bonifica del Rio Lavisotto. "Non è vero che stiamo utilizzando i cittadini come cavie", ha precisato il sindaco di Trento, Franco Ianeselli, che ha spezzato una lancia in favore dell'Appa: "Le accuse che sono state rivolte sono gravi, ingiustificate, e mi hanno colpito".

"Andrebbero fatte delle analisi sotto il sedime dei binari, visto che lì si andrà giù per 18 metri per una larghezza di otto, e in quei tratti lavorare in un'atmosfera confinata sarà molto difficile", dice all'ANSA l'ingegner Paolo Zadra, portavoce della Rete dei cittadini, a margine della conferenza stampa. "Aspettiamo fiduciosi le prossime conferenze stampa dove ci chiariranno tutto quello che sta accadendo. Non quello che è accaduto, quello che sta accadendo". (ANSA).