Scuola Segantini, ancora 2 settimane per asciugare l'edificio

(ANSA) - BOLZANO, 22 MAR - Rimarranno a casa almeno fino a venerdì 24, gli alunni e le alunne della scuola media "Segantini" di Merano, allagata da vandali che, qualche notte fa, hanno aperto un idrante antincendio.

"Secondo i tecnici incaricati - riferiscono l'assessora comunale, Emanuela Albieri, e la direttrice dell'Ufficio scuola, Claudia Tomio - ci vorranno almeno un paio di settimane per asciugare tutto l'edificio, inondato sabato notte e domenica mattina da ben 65.000 litri di acqua. Nel momento in cui i locali saranno asciutti si potrà procedere a una stima più particolareggiata e più precisa dei danni".

"Nel frattempo - aggiungono - sono stati effettuati carotaggi nei soffitti per garantire un più rapido drenaggio e sono stati installati deumidificatori per accelerare il processo di asciugatura. Altri tecnici sono al lavoro per garantire ad alunni e alunne di la possibilità di riprendere al più presto le lezioni in presenza, non nelle aule delle 'Segantini' ma in altre strutture".

"Il nostro intento - ribadisce il sindaco di Merano, Dario Dal Medico - è quello di recuperare le aule per poter reinserire le 18 classi, in tutto 370 ragazze e ragazzi, e i loro insegnanti in piena sicurezza. Non sarà un'operazione facile e nemmeno rapida. Stiamo facendo del nostro meglio per gestire questa criticità".

Il sindaco aggiunge di aver provato "stupore e amarezza per le sollevazioni dei genitori che si sono opposti al provvisorio trasferimento dei loro figli e delle loro figlie in classi lontane dal centro. Voglio ricordare loro che nessuno di noi avrebbe voluto trovarsi in questa situazione. Affrontiamo l'emergenza facendo i conti con gli strumenti che abbiamo a disposizione". (ANSA).