Gimbe: casi Covid in calo a Bolzano, in aumento a Trento

(ANSA) - TRENTO, 20 MAR - Nella settimana 10-16 marzo si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi Covid (-8,7%) rispetto alla settimana precedente in Alto Adige. Sopra media nazionale i posti letto in area medica (5,8%) mentre sono sotto media nazionale i posti letto in terapia intensiva (0%). In Trentino, invece, si registra un aumento dei nuovi casi (9,4%) rispetto alla settimana precedente. Sopra media nazionale i posti letto in area medica (7%) e in terapia intensiva (2,2%). Lo riporta la Fondazione Gimbe nel suo monitoraggio settimanale. (ANSA).