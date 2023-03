Vandali allagano scuola media a Merano, danni ingenti

(ANSA) - BOLZANO, 19 MAR - Vandali hanno allagato la scuola media G. Segantini a Merano. Lo comunica l'assessore provinciale Giuliano Vettorato. L'allarme è scattato domenica mattina, poco dopo le 9, in seguito a una segnalazione ricevuta da alcuni vicini nei pressi del plesso scolastico. Ignoti hanno aperto un idrante antincendio, al terzo piano della struttura, ora inagibile visto che l'acqua non ha risparmiato molti locali dell'istituto. Ingenti i danni, dalle aule e bagni al crollo di parte del controsoffitto, comunica l'assessore.

"Condanno il gesto di questi imbecilli, autori di un atto idiota e insensato. Oltre a fare un danno alla comunità, pagano pure loro. Ci tengo invece a ringraziare i vigili del fuoco per il loro pronto intervento e per il loro immancabile e preziosissimo impegno", scrive Vettorato. (ANSA).