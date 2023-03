Calcio: Serie B, FC Suedtirol batte la Spal 2-0

(ANSA) - BOLZANO, 18 MAR - Nella 30a giornata, 11esima di ritorno, i biancorossi del FC Suedtirol superano per 2-0 gli estensi della Spal con due reti del difensore e conquistano l'undicesimo risultato utile di fila. FC Südtirol-Spal termina con il risultato di 2-0 (1-0 al riposo) e con la doppietta di Zaro. Si tratta dell'undicesimo risultato utile di fila per i biancorossi padroni di casa. 7 vittorie e 4 pareggi sono il ruolino di marcia della formazione di mister Pierpaolo Bisoli nel girone di ritorno. I tre punti portano i biancorossi a quota 51.

Nella 30esima giornata, 11esima del girone di ritorno della Serie B 2022-2023, i biancorossi giocano una gara maiuscola sul terreno dello Stadio Druso di Bolzano.

Il campionato osserverà ora una fine settimana di sosta. I biancorossi torneranno in campo sabato primo aprile (alle ore 14.00) nella 31esima giornata, 12esima del girone di ritorno contro il Cagliari all'Unipol Domus. (ANSA).