Inflazione rallenta a Bolzano ma resta comunque oltre il 9%

(ANSA) - BOLZANO, 16 MAR - L'inflazione continua a rallentare a Bolzano: a febbraio 2023, l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività - NIC con tabacchi - rimane invariato rispetto allo scorso gennaio, mentre rispetto a febbraio 2022 segna +9,3% ed è quindi in discesa rispetto alla variazione tendenziale del mese precedente che registrava un valore pari al +10,4%. I corrispondenti valori dell'indice NIC senza tabacchi questo mese sono rispettivamente -0,1% e +9,4%.

Nessuna divisione è in ribasso rispetto a febbraio 2022. Il maggiore incremento congiunturale (ovvero rispetto al mese scorso) si registra nella divisione Comunicazioni (+2,4%), seguita da Bevande alcoliche e tabacchi (+1,5%) e da Prodotti alimentari e bevande analcoliche (+1,4%). In ribasso rispetto allo scorso gennaio sono da segnalare le divisioni Abitazione, acqua, elettricità, e combustibili (-4,5%) e Mobili, articoli e servizi per la casa (-0,2%). Invariata rispetto al mese precedente risulta l'Istruzione. (ANSA).