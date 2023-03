Elezioni: Zanin, serve candidatura unitaria delle civiche

(ANSA) - BOLZANO, 16 MAR - Roberto Zanin, presidente La Civica per Bolzano, rilancia la proposta di una candidatura unitaria delle liste civiche alle elezioni provinciali in autunno e boccia alcuni veti a Christian Bianchi.

Secondo Zanin, "il progetto rivoluzionario, forse utopistico, ma che sarebbe davvero in grado di iniziare a scardinare l'immobile politica altoatesina, è un progetto civico unitario e inclusivo". "Non posso immaginarmi in una competizione elettorale che veda sul campo tre progetti civici di matrice italiana", prosegue, precisando che lui stesso non si candiderà.

"Chiedo a tutti - scrive - di sederci a un tavolo in questi giorni; tutti insieme, Nerio, Angelo, Christian, Andrea, Massimo. Rilanciare il progetto unitario su alcuni punti condivisi e poi raccogliere le adesioni di tutte le civiche dell'Alto Adige che vogliano esserci. Per questo progetto si può contare su di me e sulla Civica per Bolzano". "Andiamo oltre, facciamo la storia di questa Provincia", conclude Zanin. (ANSA).