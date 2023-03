Elezioni: Svp, sabato la nomina di Kompatscher a capolista

(ANSA) - BOLZANO, 15 MAR - È prevista per sabato 18 marzo l'investitura del presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, quale capolista della Svp alle elezioni provinciali del prossimo 22 ottobre, che lo proietterà verso il terzo mandato alla guida della giunta provinciale.

Il partito di raccolta ha convocato una riunione a porte chiuse, presso il Forum Brixen, a Bressanone, per mettere a punto il programma elettorale e nominare, come stabilito dallo statuto, il capolista. Poiché dai distretti non sono arrivate candidature alternative, l'indicazione di Kompatscher è scontata. (ANSA).