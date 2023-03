Droga: tre persone arrestate dalle volanti a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 15 MAR - Tre persone sono state arrestate per droga da agenti della questura di Bolzano.

I primi due, che si trovavano a bordo di un'auto, sono stati fermati da una volante per un controllo. Insospettiti dal movimento repentino di uno dei due, i poliziotti hanno recuperato una busta di carta contenente 5.000 euro in banconote di vario taglio. La perquisizione della vettura ha, poi, portato alla scoperta di due involucri contenenti circa 315 grammi di cocaina.

Il terzo arrestato è un 29enne fermato in via Alto Adige da una volante dopo aver tentato di sottrarsi alla vista degli agenti. Il giovane ha cercato di disfarsi, lasciandola cadere a terra, di una busta che conteneva un pezzo di hashish del peso di 12 grammi. Addosso all'uomo, inoltre, è stato trovato un involucro contenente 100 grammi di hashish oltre ad una bustina con 3 grammi di cocaina.

Una quarta persona è stata, poi, denunciata per la detenzione di stupefacenti e di armi. Nell'appartamento da lui occupato, dal quale gli agenti hanno notato uscire alcune persone note come consumatori di stupefacenti, sono stati trovati circa 9 grammi di cocaina oltre a due pugnali, un coltello a serramanico ed un manganello telescopico.

Nel corso di controlli, gli agenti della questura hanno arrestato anche due uomini per un furto all'interno di un'autovettura. Uno dei due si è anche messo a colpire l'abitacolo della volante e gli operatori con calci e dovrà quindi rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale.

Infine, è stato denunciato per porto illegale d'arma un giovane che si trovava alla guida di una vettura sulla quale gli agenti hanno trovato una sorta di "bastone animato": un coltello della lunghezza totale di 33 centimetri, di cui 20 di lama, occultato all'interno di un contenitore cilindrico che può essere applicato al manico realizzando un'arma della lunghezza totale di 56 centimetri. (ANSA).