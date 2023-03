Aggressione orso Trentino: sit-in contro abbattimento Mj5

(ANSA) - TRENTO, 15 MAR - Gli esponenti di cinque associazioni animaliste del Trentino hanno organizzato un sit-in in piazza Dante a Trento, sulla porta d'ingresso del Palazzo della Provincia, contro l'abbattimento dell'orso ì Mj5, responsabile dell'aggressione ai danni di un 38enne in Val di Rabbi lo scorso 5 marzo. Le associazioni hanno esposto striscioni contro la decisione del presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, e hanno chiesto dei provvedimenti per favorire la convivenza tra l'uomo e i grandi carnivori.

"Abbattere un orso che non è mai stato pericoloso è sbagliato. La soluzione non può essere l'uccisione dell'esemplare, ma investire in formazione e in cultura, per insegnare alle persone come convivere con questi animali", ha detto, a margine della manifestazione, Luca Lombardini, veterinario e esponente della sezione locale della Lega per la difesa del cane.

All'iniziativa erano presenti gli esponenti delle sezioni locali di Oipa, Lega nazionale per la difesa del cane e Lipu, assieme agli attivisti di Mountain Wilderness e AnimalAid.

