Incidente sul lavoro a Borgo Lares, grave operaio di 38 anni

(ANSA) - TRENTO, 14 MAR - Un uomo di 38 anni è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Santa Chiara di Trento in seguito a un incidente avvenuto in un impianto produttivo in località Zuclo, nel Comune di Borgo Lares (Trentino). Dalle prime informazioni, l'uomo, che ha riportato dei traumi a causa di una caduta, è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari, con l'autosanitaria, l'ambulanza e l'elicottero di soccorso, gli agenti della Polizia locale delle Giudicarie e i tecnici dell'Uopsal. (ANSA).