Il premio Saba Poesia a Vivian Lamarque

(ANSA) - TRIESTE, 13 MAR - La poetessa e scrittrice Vivian Lamarque, con la raccolta di poesie "L'amore da vecchia" (Mondadori, 2022) ha vinto il 3/o Premio Umberto Saba Poesia, promosso dalla Regione Fvg e dal Comune di Trieste con Lets Letteratura Trieste, curato da Fondazione Pordenonelegge.it.

Dopo Umberto Piersanti nel 2021 e Milo De Angelis nel 2022, questa edizione incorona un'autrice e un'opera in cui "affiorano evidenti i punti di contatto con la cifra espressiva di Saba: ne 'L'amore da vecchia' Lamarque - spiegano le motivazioni - tratta il tema con ironia e leggerezza, quando allo stesso tempo non si vuole rinunciare a dire la verità". La consegna del Premio avverrà venerdì 24 marzo (alle 11.00 al Museo Sartorio,Trieste).

L'assessore Fvg alla Cultura Tiziana Gibelli ha sottolineato che Lamarque è "una donna, che nel genere della poesia non è così scontato", e che "il tema affrontato nella raccolta premiata è un orizzonte quasi inesplorato che l'autrice ha la capacità di cogliere in tutte le sue sfaccettature".

Vivian Lamarque, al secolo Vivian Provera Pellegrinelli Comba, è nata a Tesero (Trento) nel 1946; di origini valdesi, è stata data in adozione a nove mesi, in quanto illegittima, a una famiglia cattolica milanese. Ha vinto, tra gli altri, il Premio Viareggio Opera Prima nel 1981, il Montale (1993), il Pen Club e il Premio Nazionale Alghero Donna di Letteratura e Giornalismo (1996) nella sezione poesia, il Carducci (2016) e il Bagutta (2017). (ANSA).