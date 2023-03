Editori promuovono nuovo modello si sostegno alla cultura

(ANSA) - BOLZANO, 13 MAR - In occasione di un incontro con l'assessore provinciale alla cultura Philipp Achammer, la categoria degli editori nell'Unione ha tracciato un bilancio della legge provinciale in materia di cultura. Gli editori hanno ringraziato l'assessore provinciale per il suo impegno personale e la Giunta provinciale per aver reso possibile la nuova legge dedicata alla cultura. La norma ha infatti permesso agli editori, per la prima volta, di presentare richiesta per la propria attività in modo diretto e non più tramite associazioni promotrici.

"Questo è un esempio concreto di come i finanziamenti, quando sono ben strutturati, possano essere mirati e permettere una facilitazione anche a livello amministrativo", ha sottolineato la presidente degli editori nell'Unione Eva Simeaner. "Grazie a questo finanziamento ne abbiamo tutti giovato in termini di certezza della programmazione. La varietà e la vitalità dell'editoria per tutti i gruppi linguistici può essere garantita grazia al sostegno prestato dalla politica a questo settore", ha aggiunto Simeaner. Durante l'incontro si è anche discusso di un sistema di finanziamenti su base regionale nonché di alcune idee per il futuro. (ANSA).