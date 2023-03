A22: cinque nuove tratte con riduzione dinamica velocità

(ANSA) - TRENTO, 13 MAR - Cinque nuove tratte saranno interessate dalla riduzione dinamica della velocità per il progetto "Brennerlec after-life". L'iniziativa è stata presentata nella sede di Autostrada del Brennero, a Trento. Le tratte sono a Bressanone, Bolzano, Egna, Trento e Rovereto.

"Sono tutte tratte tra i cinque e i 15 chilometri", ha spiegato Carlo Costa, direttore tecnico generale dell'A22.

"A Bressanone e a Bolzano il limite sarà fissato a 90 chilometri all'ora, mentre a Egna, Trento e Rovereto a 100 chilometri all'ora. La tratta di Trento e Bolzano parte oggi, mentre la tratta di Bressanone e Rovereto verrà attivata entro l'estate", ha aggiunto Costa.

A quanto precisato dal direttore di A22, le finalità non sono solo ambientali, ma anche di sicurezza. Nelle tratte interessate da "Brennerlec", ha detto, "i tassi di incidentalità si sono ridotti di cinque volte".

Sono coinvolti nel progetto, in qualità di partner, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente di Trento (Appa), l'Università di Trento, Cisma, Noi Techpark e l'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima di Bolzano.

(ANSA).