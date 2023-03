Controlli anti droga della Polizia in valle di Fassa

(ANSA) - TRENTO, 07 MAR - Nel corso del fine settimana la Questura di Trento ha disposto dei controlli preventivi in val di Fassa per contrastare abusi e condotte non corrette.

Impiegato personale della Questura, del Centro addestramento alpino di Moena, della Polizia stradale di Predazzo e dei Cinofili di Bologna, con il pastore tedesco anti droga Havana.

(ANSA).