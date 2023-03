Camera commercio, in aumento imprese a conduzione femminile

(ANSA) - BOLZANO, 07 MAR - Alla fine del 2022 le imprese a conduzione femminile iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio di Bolzano erano 11.114, ossia il 18,2 per cento del totale delle aziende altoatesine. La maggior parte di esse opera nel settore alberghiero e della ristorazione (26,4 per cento), nel settore dei servizi (25,7 per cento) e nell'agricoltura (25,0 per cento). Lo riferisce la Camera di commercio, sottolineando che, "sebbene il numero di imprese a conduzione femminile in Alto Adige sia in costante aumento da diversi anni, nei processi decisionali le donne sono ancora sottorappresentate".

Nei consigli di amministrazione delle società di capitali, alla fine del 2022 solo un membro su cinque era donna. In tutto l'Alto Adige, quindi, gli amministratori erano 27.241, mentre le amministratrici erano solo 7.064.

"Per fare in modo che in futuro i consigli di amministrazione siano composti da un maggior numero di donne, il Wifi, il servizio per la formazione e lo sviluppo del personale della Camera di commercio, in collaborazione con l'Accademia delle donne della Commissione provinciale per le pari opportunità della Provincia autonoma di Bolzano, organizza con cadenza annuale il corso di formazione al ruolo di Consigliere di amministrazione, che fornisce gli strumenti necessari per svolgere le mansioni all'interno di un direttivo o di un consiglio di amministrazione", afferma Michl Ebner, presidente della Camera di commercio.

Le iniziative del Comitato per la promozione dell'imprenditoria femminile, spiega una nota, "sono volte a consolidare la posizione delle donne nell'economia, a favorire il loro accesso a ruoli apicali nonché a indurre la creazione di imprese femminili". (ANSA).