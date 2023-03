Newsweek, ospedale di Bolzano tra i primi 20 in Italia

(ANSA) - BOLZANO, 06 MAR - Insieme all'azienda tedesca "Statista", che si occupa di statistiche a livello mondiale, il magazine Newsweek stila ogni anno una classifica dei "Worlds Best Hospitals". Per l'edizione 2023 sono stati valutati 2.300 ospedali di 28 Paesi diversi. Oltre a quella generale, viene stilata anche una classifica dedicata a ogni singolo Paese.

Questa volta, l'Ospedale provinciale di Bolzano è entrato nella Top-20. Tra i 140 ospedali valutati a livello nazionale, l'Ospedale provinciale di Bolzano figura ora al 19° posto, risalendo la classifica di tre posizioni rispetto all'ultima valutazione di Newsweek.

Un dato che fa particolarmente piacere al Direttore generale Florian Zerzer: "Il fatto che l'Ospedale provinciale di Bolzano sia riuscito a migliorare di diverse posizioni in questa classifica riconosciuta a livello mondiale, e sia ora annoverato tra i migliori 20 ospedali d'Italia, dimostra quanto il nostro costante lavoro stia dando i suoi frutti. Per stilare la classifica non vengono utilizzati solo gli sterili numeri, ma vengono presi in considerazione anche altri criteri più vicini alla quotidianità. Questo crea un quadro qualitativo molto realistico di quel determinato ospedale".

Per la classifica di Newsweek vengono analizzati diversi dati. Questa volta, ad esempio, circa 80.000 esperti/e di medicina (medici, dirigenti ospedalieri/e, operatori/trici sanitari/e) di 28 paesi diversi, sono stati/e invitati/e a partecipare al sondaggio online. Ai/Alle partecipanti è stato chiesto di raccomandare gli ospedali della propria nazione, ma anche di altre nazioni. Non erano ammesse raccomandazioni per il proprio datore di lavoro o per il proprio ospedale. Sono stati tenuti in considerazione anche i risultati dei sondaggi per la rilevazione delle esperienze vissute dai/dalle pazienti, oltre agli indicatori di qualità dell'ospedale stesso, come ad es. i dati sulla qualità delle cure o le misure igieniche, resi pubblicamente disponibili. Nella maggior parte dei paesi, gli indicatori di qualità sono stati raccolti tramite diverse fonti pubbliche. (ANSA).