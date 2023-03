La Trentino Curling Cembra è campione di Italia

(ANSA) - TRENTO, 06 MAR - La Trentino Curling Cembra si aggiudica alla sua prima stagione la vittoria nella finale del Campionato Italiano di Curling. Le semifinali e le finali del Campionato di serie A maschile - informa una nota - si sono disputate sul ghiaccio del Palacurling di Cembra domenica 5 e lunedì 6 marzo.

Gli atleti Jöel Retornaz, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella e Amos Mosaner si presentano da favoriti alla competizione per i Mondiali, che vedrà la squadra vincente diventare la Nazionale italiana e competere al torneo Aberdeen International, che si terrà in Scozia dal 16 al 19 marzo, e ai mondiali, che si giocheranno in Canada dall'1 all'8 aprile.

"Si tratta di una bellissima vittoria nata da un'iniziativa sportiva che ha visto la nascita della Trentino Curling Cembra solo un anno fa. Un progetto che abbiamo subito sposato perché ero, e sono convinto, che questa disciplina conoscerà importanti sviluppi con un conseguente impatto positivo sull'intera comunità grazie a tante opportunità", ha detto Roberto Failoni, assessore provinciale al turismo e allo sport. (ANSA).